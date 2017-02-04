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Терористи випустили по Сартані 40 ракет БМ-21 "Град"

Субота, 4 лютого 2017, 07:30

В п’ятницю близько 23:00 відбувся артобстріл с. Сартана з "БМ-21 Град", розірвалося приблизно 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник поліції Донецької області Вячеслав Аброськін у facebook.

Після обстрілу було створено 11 слідчо-оперативних груп.

"За результатами роботи СОГ встановлено, що у вказаний час відбувся артобстріл с. Сартана з БМ-21 "Град", розірвалося приблизно 40 снарядів", - написав він.

В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки: вул. Пушкіна 31, 33, 35, 37; вул. Північна 4а, 4в; вул. Крайня 1, 2, 2в, 4в; тупік Північний 1, 3, 4; вул. Генерала Куркчі 108, 110; вул. Шмідта 19б.

Крім того, внаслідок потрапляння снаряду в електричну підстанцію, знеструмлені вулиці: Північна, Крайня, Генерала Куркчі, Шмідта, Пушкіна, Папаніна, Воїнів Визволителів, Городня. Без світла залишилась Талаківка.

На місці працюють підрозділи ДСНС, необхідні комунальни служби, депутати місцевих рад Сартани та Маріуполя, повідомив Аброськін.

Як повідомлялося, бойовики обстрілювали Сартану з важкої артилерії у цей же день вранці.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОбойові діїМаріуполь
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