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АТО: 94 обстріли з артилерії та мінометів, поранено 5 бійців ЗСУ

Понеділок, 6 лютого 2017, 05:56

За добу, 5 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 94 обстріли, бойовики вели вогонь з танків, артилерії, 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 94 обстріли. П’ятеро наших військових поранено, один травмований", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку з артилерії 152- та 122-міліметри обстріляно Бердянське, Лебединське і Талаківку. З мінометів – Троїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Мар’їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів та стрілецької зброї потрапила Красногорівка, Мар’їнка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП і танк – Широкине та Красногорівку.

На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстріляли Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Кримське, Новоолександрівку, Троїцьке. По Кримському та Жовтому вогонь вели снайпери противника.

На Донецькому напрямку окупанти з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Пісків, Авдіївки, Кам’янки, Зайцевого, Опитного, Новгородського, Залізного, та Луганського. По Невельському вів вогонь снайпер, а по Луганському – БМП ворога.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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