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Міністр фінансів обурився поїздкою Насірова на інавгурацію Трампа

Понеділок, 6 лютого 2017, 12:34

Міністр фінансів Олександр Данилюк розкритикував голову Державної фіскальної служби Романа Насірова за поїздку на інавгурацію президента США Дональда Трампа та хоче, що антикорупційні органи розслідували цей вояж.

Про це Данилюк повідомив у ході прес-конференції в понеділок, передають "Українські новини".

"Замість того, щоб реалізовувати ту задачу, яку йому дало Міністерство фінансів, уряд, Верховна Рада, він займається самопіаром. Більш того, він поїхав у відпустку, не погодивши це з міністром фінансів, а також прем'єр-міністром", – сказав Данилюк.

Міністр фінансів також просить Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро розслідувати поїздку Насірова до США.

"Він поїхав на інавгурацію президента США, це непогано, але це недешеве задоволення. Те, де він був, коштує 250 тисяч доларів. Чимала сума, чи задекларована вона? Потрібно стежити", – сказав Данилюк.

"А якщо ні, то потрібно запитати... Може, це подарунок, може, послуга. Якщо його запрошують на такі заходи безкоштовно, то я повинен сказати, що законодавство забороняє приймати такі подарунки. На цьому туризм же не закінчився. Потрібно ж було ще поснідати. Відповідно до закону як координуючий міністр я повинен звернутися в НАЗК і НАБУ для аналізу цієї ситуації", – сказав він.

Міністр навіть заявив, що ініціює залучення Насірова до дисциплінарної відповідальності і погрожує звільненням

Данилюк також звинуватив ДФС у саботажі реформ, ініційованих міністерством.

Як повідомлялося, інавгуарція президента США Дональда Трампа, на якій був присутній Насіров, відбулася в січні.

Пізніше він заявив, що є прихильником Трампа.

Теми: НасіровФіскальна службаМінфін
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