Хуг: військові на Донбасі стверджують, що вони з армії РФ

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг каже, що особисто зустрічався на Донбасі із людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Дійсно, у наших звітах ви можете прочитати про деякі випадки, коли ми зафіксували людей, які носили російську символіку. А також наші спостерігачі, включно зі мною, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів", - сказав він.

Хуг зазначив, що висновки повинні робити сторони конфлікту.

"Так само, як це роблять представники уряду в Києві, представники уряду в Москві, Берні, наприклад…

СММ не уповноважена визначати сторони конфлікту", - сказав він.

Як відомо, Хуг також заявив, що обидві ворогуючі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.

Українська правда