Голова Консультаційної місії ЄС: урізати повноваження НАБУ – несерйозно

Повноваження Національного антикорупційного бюро Україна не можна урізати, і необхідно знайти рішення, яке дозволить розблокувати розгляд справ, які тривалий час лежать у судах.

Про це заявив голова Консультаційної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас в інтерв'ю "Європейській правді".

"Подивіться, НАБУ існує трохи більше року, а у них вже розслідується близько 300 справ, близько 50 вже передані до суду. А це означає, що правоохоронний орган працює, і треба дати йому розвиватися. Обрізати його повноваження – це несерйозно", - сказав Ланчінскас.

За його словами, проблема також полягає в тому, що справи, які розслідує НАБУ, потім передаються до суду і можуть не розглядатися там тривалий час.

"У суді вже є справи з НАБУ, які майже півроку просто лежать собі – суд з ними нічого не робить. І міжнародна спільнота вбачає в цьому негативне явище. І українське суспільство теж це бачить – мовляв, так, розслідували, а вироків немає. Логічним завершенням мають бути вироки суду – виправдувальні, обвинувальні, будь-які", - зазначив він.

Ланчінскас також підкреслив, що очікування на створення антикорупційного суду не виправдовує затягування із розглядом справ.

"Поки виберуть суддів, поки пройдуть усі процедури, поки вони почнуть працювати... Тому треба вирішувати, як розблокувати процес за нинішньої системи. І я вважаю, що українська сторона має всі можливості, щоб вирішити цю проблему", - сказав він.