Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП з прикордонниками: Один загинув, двоє травмовані

Четвер, 9 лютого 2017, 21:57

Один військовослужбовець Держприкордонслужби загинув і двоє травмовані в четвер у результаті дорожньо-транспортної пригоди  у Херсонській області.

Про це повідомив журналістів помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

За його даними, на 4 км автодороги по напрямку від Каланчака до Преображенки водій не впорався з керуванням, автомобіля з'їхав у кювет і перевернувся.

У результаті ДТП 1 прикордонник загинув на місці аварії.

Ще 2 минулого доставлені в Каланчацьку районну лікарню.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: