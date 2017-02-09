ДТП з прикордонниками: Один загинув, двоє травмовані
Четвер, 9 лютого 2017, 21:57
Один військовослужбовець Держприкордонслужби загинув і двоє травмовані в четвер у результаті дорожньо-транспортної пригоди у Херсонській області.
Про це повідомив журналістів помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.
За його даними, на 4 км автодороги по напрямку від Каланчака до Преображенки водій не впорався з керуванням, автомобіля з'їхав у кювет і перевернувся.
У результаті ДТП 1 прикордонник загинув на місці аварії.
Ще 2 минулого доставлені в Каланчацьку районну лікарню.