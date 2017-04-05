Порошенко призначив екс-заступницю Саакашвілі Гайдар своїм радником

Президент Петро Порошенко призначив екс-заступника одеського губернатора, депутата Одеської облради Марію Гайдар своїм радником.

Це випливає з указу голови держави №83 від 28 березня.

"Призначити Гайдар Марію Єгорівну радником президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.

Як відомо, Марія Гайдар є дочкою відомого російського політика Єгора Гайдара і правнучкою радянського діяча та письменника Аркадія Гайдара. Живучи в Росії, вона була політиком, опозиціонеркою й журналісткою.

В 2015 році Гайдар приїхала в Україну і того ж року отримала українське громадянство, від російського пізніше відмовилась. 16 січня 2016 року Гайдар стала заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, однак вже 10 травня пішла у відставку.

Українська правда