Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко призначив екс-заступницю Саакашвілі Гайдар своїм радником

Середа, 5 квітня 2017, 10:20

Президент Петро Порошенко призначив екс-заступника одеського губернатора, депутата Одеської облради Марію Гайдар своїм радником.

Це випливає з указу голови держави №83 від 28 березня.

"Призначити Гайдар Марію Єгорівну радником президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.

Як відомо, Марія Гайдар є дочкою відомого російського політика Єгора Гайдара і правнучкою радянського діяча та письменника Аркадія Гайдара. Живучи в Росії, вона була політиком, опозиціонеркою й журналісткою.

В 2015 році Гайдар приїхала в Україну і того ж року отримала українське громадянство, від російського пізніше відмовилась. 16 січня 2016 року Гайдар стала заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, однак вже 10 травня пішла у відставку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: