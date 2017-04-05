ГПУ просить заочне розслідування проти Поклонської, Аксьонова та Kо

ГПУ просить Печерський райсуд Києва надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно так званого прем’єра окупованого Криму Сергія Аксьонова та російського "прокурора" півострова Наталії Поклонської.

Про це сказано у повідомленні Генпрокуратури.

Це саме стосується інших московських ставлеників - Володимира Константинова, Сергія Абісова , а також Мельниченка, Шахова, Темиргалієва, Зими, Чалого та Дойникова.

Рішення суду про надання такого дозволу надасть можливість завершити досудове розслідування стосовно так званих високопосадовців АР Крим та Севастополя, незважаючи на їх переховування на тимчасово окупованій території України, шляхом направлення обвинувальних актів до суду.

ГПУ заявляє, що зазначені особи упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Криму, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали участь у ній.

Їм інкримінують ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України, П. Зими та О. Чалого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 КК України.

Як відомо, Поклонська зараз є депутатом Державної Думи РФ.

Українська правда