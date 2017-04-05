Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор здався правоохоронцям, зізнавшись у вбивстві

Середа, 5 квітня 2017, 20:38

Співробітник прокуратури Тернопільської області прийшов до правоохоронців, щоб зізнатися у вбивстві.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Згідно з інформацією, 1 квітня у приватному будинку в місті Дубно знайшли мертвою з вогнепальними пораненнями жінку-адвоката та тяжко пораненого її чоловіка – пенсіонера органів внутрішніх справ.

Чоловіка госпіталізували до реанімації районної лікарні.

"Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину жителя Тернопільської області - працівника прокуратури цієї області. Останній після кількох днів пошуку його правоохоронцями сам з’явився до слідчих прокуратури Рівненської області для дачі показів", - розповіли у відомстві.

Прокуратура Рівненської області 4 квітня повідомила правоохоронцю про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураРівнеТернопіль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: