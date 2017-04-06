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У Полтаві сталися сутички на акції протесту проти забудови, є поранені

Четвер, 6 квітня 2017, 00:58
У Полтаві сталися сутички на акції протесту проти забудови, є поранені

У Полтаві біля арки по вулиці Соборності зібралася акція протесту проти забудови, яка згодом переросла в сутички. Є постраждалі і затримані.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Мітинг почався близько 19:00. Спочатку він налічував до 50 осіб, потім кількість мітингувальників зросла до понад 300.

У поліції заявили, що спочатку акція протесту проходила мирно, люди стояли з плакатами і словесно висловлювали невдоволення. В один з моментів між представниками приватної охоронної фірми і протестуючими раптово виникла бійка.

В результаті зіткнення постраждали три людини. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна - ушкодження голови, ймовірно, через удар дерев'яною палицею. Також травмований патрульний поліцейський, швидше за все, у нього перелом носа.

Всі троє постраждалих госпіталізовані.

Також правоохоронці затримали 8 найбільш активних учасників мітингу з обох сторін, їх особи встановлюються.

"З метою недопущення ескалації конфлікту, в ситуацію втрутилися працівники поліції. Вони розмежували конфліктуючі сторони і продовжують нести службу на місці події. Зі сторонами конфлікту проводилися перемовини щодо припинення радикальних дій, які загрожують життю і здоров'ю оточуючих громадян. На даний момент активного протистояння немає.", - заявили в поліції.

 
 
 

Теми: Полтаваполіція
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