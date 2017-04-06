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На ринку анексованого Сімферополя почалися масові затримання

Четвер, 6 квітня 2017, 12:57

В анексованому Криму на центральному ринку Сімферополя силовики затримують людей.  

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов. Також про затримання повідомила Таміла Ташева.

"Мені дзвонять люди і повідомляють про облаву силовиків на центральному ринку Сімферополя і затриманнях", - написав Курбедінов.

"Затримано в тому числі журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Олександровича Крисько", - повідомив він.  

Ташева написала про затримання багатьох людей.

Водночас "Крим.Реалії" повідомляє, що ринок оточили співробітники російського ОМОНу.

За словами очевидців, на ринку силовики затримують "осіб неслов'янської зовнішності", люди стверджують, що один автобус із затриманими відправили до Центру "Е"

Українська правда

Теми: Криманексія
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