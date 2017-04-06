ЄВРОПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСУВАВ ЗА БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНИ

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда", голосування відбулося під час другої частини пленарної сесії ЄП.

За затвердження проекту законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, проголосували більшість депутатів Європарламенту.

У свою чергу президент України в цей час брав участь у Київському безпековому форумі.

Нагадаємо, 5 квітня у Європарламенті відбулися дебати з українського питання. Представники ключових фракцій ЄП (ЄНП, соціал-демократи, АЛДЕ, "зелені", консерватори) заявили, що Україна, на їх думку, "заслуговує на скасування віз".

В той же час, представники праворадикальних фракцій виступили проти схвалення даного рішення.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

На сайті ЄП опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.