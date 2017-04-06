"Самопоміч" кличе в Раду Луценка через відео Ходаковського з нібито Голубаном

Народні депутати із фракції "Самопоміч" вимагають викликати в Раду генерального прокурора та голову СБУ, які б доповіли про результати перевірки інформації про зв’язки командира роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області Юрія Голубана із бойовиками у 2014 році.

Таку заяву фракції з трибуни парламенту озвучив Єгор Соболєв. Він розповів про відео. На якому нібито полковник Нацполіції Голубан зображений разом із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським.

"Ми просимо спікера парламенту дати доручення, щоб він негайно викликав генпрокурора, керівника СБУ, щоб вони доповіли парламенту про обставини цього розслідування", - сказав Соболєв.

Він також вимагає оприлюднити результати парламентського розслідування щодо того. Яким чином Голубан 15 березня потрапив у сесійну залу Ради.

"На нашу думку, йдеться про смертельну небезпеку Українській державності", - сказав Соболєв.

"Я прошу кожного народного депутата звернути увагу на поширене сьогодні відео, на якому видно, що людина, яка була 15 березня у ВР, у 2014 році перебуває серед бійців батальйону "Восток", - сказав Соболєв.

Він зазначив, що "Юрій Голубан на цьому відео готувався разом із Ходаковським (командир батальйону бойовиків "Восток" - УП) до нападу на українських солдатів. Це відео, дата його зйомок була ідентифікована бійцями батальйону "Донбас" як підготовка до нападу на них під Карлівкою". – заявив Соболєв.

Він розповів про звірства бойовиків у тому бою. "У цьому бою зрадники України із батальйону "Восток" вбили 5 українських воїнів. Далі одному із них вирізали серце, прив’язали до КАМАЗу і возили вулицями окупованого міста", - сказав Соболєв. За його словами, Голубан нібито вже визнав, що на цьому відео – справді він, однак саме відео назвав монтажем із інших навчань.

"Я знаю, що Голубан визнав, що на цьому відео є він. Він стверджує, що це змонтована частина, вирізана із інших зйомок", - сказав Соболєв.

Ходаковський заявив, що Голубан був у складі "Востока" скріншот із відео, поширеного бойовиками

У свою чергу нардеп Антон Геращенко заявив, що Голубан ще 16 березня написав заяву на ім’я генпрокурора з проханням перевірити інформацію, що він нібито мав причетність до бойовиків.

Він назвав це наклепом, які поширюють бойовики.

Сам Голубан у коментарі ТСН заявив, що зображення є монтажем. "На відео людина, схожа на мене, думаю, може, це і я. Але це абсолютний монтаж. Думаю, відео взяли з одного з архівів. Я там у формі "Альфи" з бронежилетом "Альфи", а інші люди – без бронежилетів, в іншій формі. Відео могли взяти з будь-яких навчань, з будь-яких занять, які ми щоденно проводили у "Альфі" донецькій протягом шести років. Місце на відео мені незнайоме, люди також незнайомі, нема чого й коментувати", - зазначив він.

Водночас речник МВС Артем Шевченко назвав відео, оприлюднене Ходаковським, сумнівним. "Обов'язково це 30-ти секундне відео буде вивчене і проаналізоване, наразі його достовірність вельми сумнівна, враховуючи час, який знадобився терористу Ходаковському на його пошук і оприлюднення, а також попередні спроби очорнити Голубана, співставляючи його фото із іншими бойовиками, припускаємо, що це, м'яко кажучи, недостовірне джерело", - написав він у коментарях до посту журналіста Юрія Бутусова у facebook.

"Поліцейський Голубан відкидає свою причетність до НЗФ у травні 2014 і звернувся ще місяць тому до Генпрокурора із проханням перевірити закиди терориста Ходаковського на свою адресу", - зазначив Шевченко.

Як повідомлялося, 14 березня біля Слов'янська правоохоронці зупинили людей, які планували приєднатися до блокади з ОДРЛО на Донбасі. З ними був Парасюк. Його помічниця заявила, що поліція застосувала до нардепа сльозогінний газ і пошкодила руку.

У прес-службі Донецької обласної поліції заявили, що це саме Парасюк бив правоохоронців і намагався вирвати у них з рук зброю.

Щодо цього інциденту відкрито провадження. 15 березня у сесійній залі разом із іншими людьми в камуфляжі з'явився полковник Нацполіції Голубан, який брав участь в інциденті з блокадниками. Пізніше Голубан заявив, що прийшов у Раду на запрошення нардепа Тетерука.

16 березня Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Тетяна Кусок, УП