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Екс-беркутівця, підозрюваного у вбивстві, відпустили з-під варти

Четвер, 6 квітня 2017, 23:14

Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка, підозрюваного у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану, з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляє "Громадське", згідно з ухвалою, він має з'являтися за викликом суду.

Сам Гончаренко зараз перебуває у Лук’янівському СІЗО, його включали скайп-зв’язком.

За словами захисника Гончаренка, поки невідомо, коли саме Гончаренка випустять з СІЗО. Але адвокат Рибін вважає, що до вироку суд триватиме щонайменше рік.

Зазначається, що прокурори вимагали залишити рішення Печерського суду без змін, а саме, щоб Гончаренко залишився під вартою.

Як відомо,Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції.

Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка — підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох — у тому, що вони скинули з колонади на Вулиці Грушевського 20 січня 2014 двох мітингувальників.

Тоді під вартою опинився лише Віталій Гончаренко.

24 листопада 2016 року Гончаренка залишили під вартою. Тоді Харківська поліція надала лист-клопотання про взяття на поруки, проте суд відмовив у цьому.

4 лютого Печерський суд Києва змінив запобіжний захід колишньому харківському "беркутівцю" Віталію Гончаренку з утримування під вартою на домашній арешт.

Однак 10 березня Печерський суд Києва змінив запобіжний захід Гончаренку із домашнього арешту на тримання під вартою строком на 60 діб, тоді його вже вдруге взяли під варту.

Теми: БеркутЄвромайдансуд
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