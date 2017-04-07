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СБУ викрила несанкціоноване втручання у роботу мереж ДМС

П'ятниця, 7 квітня 2017, 00:16
СБУ викрила несанкціоноване втручання у роботу мереж ДМС

Співробітники СБ України викрили несанкціоноване втручання комерційної структури у роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Співробітники СБ України виявили серверне обладнання в одному з столичних приватних підприємств, яке мало доступ до мережі Державної міграційної служби з одночасним виходом в Інтернет. За попереднім висновком експертів це має ознаки несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи ДМС та створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом.

Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, у рамках якого встановлено, що у 2014-2015 роках спеціалізоване держпідприємство виконувало роботи зі створення, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для Державної міграційної служби (ДМС). Під час виконання контракту, через попередню змову з окремими посадовцями ДМС та Держслужби спеціального зв’язку  частина грошей була привласнена.

Через оборудку та неналежне виконання технічного завдання, несанкціонований доступ в інформаційну мережу ДМС залишився у деяких субпідрядників.

СБ України під час досудового слідства не здійснювала слідчих дій у приміщенні Центру обробки інформації Державної міграційної служби  та не вилучала серверне обладнання, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок слідчих дій СБУ в одного з операторів зв’язку, 6 квітня тимчасово призупинено оформлення і видачу біометричних документів у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та "Паспортних сервісах" на всій території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, але Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти.

Теми: паспорт
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