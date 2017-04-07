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Суд вирішив оголосити вирок "торнадівцям" в закритому режимі

П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:20

Оболонський районний суд Києва перейшов у закритий режим оголошення вироку 12 колишнім бійцям спецроти міліції "Торнадо".

Про це повідомив у перерві судового засідання адвокат підсудних Володимир Раков, передають "Українські новини".

За його словами, таке рішення пов'язане з тим, що підсудним інкримінують злочини на сексуальному підґрунті. При цьому захисник заперечує, що "торнадівців" звинувачують за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу.

Раков зазначив також, що резолютивна частина вироку буде оголошена відкрито.

Голова Оболонського суду Дев'ятко почав оголошення вироку 12 екс-бійцям "Торнадо" о 10:55 п'ятниці.

За словами командира роти Руслана Онищенко, ніхто з них не визнає свою провину. "Торнадівці" заявляють, що свідчення проти них слідству дали сепаратисти.

На період оголошення вироку поліція і Національна гвардія оточили Оболонський районний суд Києва. Близько 200 правоохоронців не допускають до будівлі нікого, крім преси.

Біля суду мітингують близько 30 прихильників "Торнадо".

Як повідомлялося, в серпні 2016 року прокурор Військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що один з обвинувачених екс-"торнадівців" Юрій Шевченко визнав свою провину в тому, що брав участь у тортурах і незаконному позбавленні волі людей, які були незаконно затримані та поміщені в підвал колишнього розташування роти "Торнадо".

Як відомо, Головна військова прокуратура просить суд Києва засудити 11 колишніх бійців роти міліції "Торнадо" до позбавлення волі на строк від 8 до 15 років і ще 1 - до 3 років умовно.

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Теми: судДонбасАТО
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