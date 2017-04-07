Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко вирішила, що перевірка фінансування її партії є тиском

П'ятниця, 7 квітня 2017, 15:49

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко вважає, що перевірка фінансування партії з боку НАЗК є тиском на опозицію.

Про це вона заявила в коментарі УП, відповідаючи на запитання щодо розслідування руху "Чесно".

"Взялися контролювати справжню опозиційну партію через НАЗК. Ви знаєте, що НАЗК було сформоване Народним фронтом, зараз Корчак більше під президентом. Вона отримала команду вбити державне фінансування "Батьківщини". Вони взяли рух "Чесно", там багато людей, які співпрацюють з Народним фронтом. Як рух Чесно отримав базу даних, якщо вони є лише у НАЗК і вони ходили по людях?", - обурилася вона.

"Я переконана, що люди просто бояться розповідати (що здійснювали внески - ред) і можливо чиниться тиск. Можуть бути і підставні особи, ви розумієте, що ми не контролюємо, хто вносить на рахунок, ми ж не можемо людей тримати за руку", - зазначила Тимошенко.

"Можливо є історія, коли збираються членські внески обласною парторганізацією, а потім вносяться на рахунок через людей, які погодяться їх внести, тому що не кожен сьогодні погодиться такій крайній опозиційній партії робити внески, тому що люди бояться розправи", - пояснила Тимошенко.

Також лідер Батьківщини зазначила, що на сьогоднішньому засіданні засідання НАЗК розглядали питання щодо відкриття кримінально провадження по фінансуванні "Батьківщини".

"І там якраз голосуванням членів агентства голосували проти відкриття кримінального провадження", - зазначила Тимошенко.

Водночас джерела "Української правди в НАЗК розповіли, що члени НАЗК Руслан Радецький та Руслан Рябошапка за підтримки кількох депутатів з фракції Батьківщина, які були на засіданні просили змінити кваліфікацію правопорушення.

"Партію підозрюють у наданні неправдивої інформації у звіті. На засіданні ми вирішили направити всі наявні матеріали в Нацполіцію, щоб вони самі визначили, чи відкривати кримінальне провадження, чи ні", - зазначив співрозмовник у НАЗК.

Як відомо, НАЗК має перевіряти достовірність даних партій про їхнє фінансування.

Роман Кравець, УП

Теми: ТимошенкоНАЗКБатьківщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Тимошенко
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Україна та її "якби"
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: