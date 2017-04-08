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ЗМІ: Трампу запропонували розмістити ядерні ракети в Південній Кореї і вбити Кім Чен Ина

Субота, 8 квітня 2017, 05:35

Рада національної безпеки представила президенту США Дональду Трампу варіанти відповіді на ядерні випробування Північної Кореї.

Про це повідомляє NBC з посиланням на високопоставлених розвідників і військових чиновників.

Так, американському президенту запропонували розмістити в Південній Кореї ядерну зброю або вбити главу КНДР Кім Чен Ина.

Обидва сценарії є частиною плану з прискореного огляду політики Північної Кореї, який був підготовлений напередодні зустрічі Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

У Білому домі сподіваються, що Китай зробить якомога більше, щоб вплинути на Пхеньян через дипломатію та посилені санкції. Однак, якщо не вдасться, і Північна Корея продовжить розробку ядерної зброї, США істотно змінять свою політику з цього приводу.

25 років тому США вилучили всю ядерну зброю з Південної Кореї. Якщо буде прийняте рішення про її повернення, найімовірніше на базу Осан, яка знаходиться в менш ніж 80 км від Сеула, то це стане першим після "холодної війни" розгортанням ядерної зброї на території іншої держави.

Високопоставлений співробітник розвідки зазначив, що він не є прихильником таких дій. Він також висловив сумнів у тому, що китайські та американські інтереси збіглися досить близько, щоб прийти до компромісу.

Два військових джерела повідомили NBC News, що керівництво ВПС не обов'язково підтримає розміщення ядерної зброї в Південній Кореї. В якості альтернативи, США можуть проводити навчання і розгортати зброю на території Гуам для демонстрації військової сили.

Інший варіант, який був запропонований Трампу, - вбити лідера КНДР Кім Чен Ина. Однак експерти виступили проти такого кроку.

Третій варіант, який Рада нацбезпеки запропонувала Трампу, це прихована відправка спецназу США або Південної Кореї в КНДР для того, щоб саботувати або вивезти з ладу ключову інфраструктуру. Наприклад, підривати мости, щоб заблокувати рух мобільних ракет.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівденна КореяПівнічна Корея
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