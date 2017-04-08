У Балаклії "зону забруднення" зменшено до 300 метрів, відновлюють газопостачання

У Балаклії зону забруднення від вибухонебезпечних предметів зменшено до 300 метрів, електропостачання у Балаклії та прилеглих населених пунктах відновлено, триває робота з відновлення газопостачання.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Піротехнічними розрахунками очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та 9 населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації. У ході очищення 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 300 метрів", - повідомили у ДержНС.

Як відомо, 23 березня у Балаклії спалахнули склади військового арсеналу, сталася детонація снарядів. З прилеглих територій евакуювали 36 тисяч жителів.

За даними глави Міноборони Степана Полторака, після пожежі на базі зберігання у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.

Суд заарештував сервер і відеореєстратор з чергової служби в/ч А1352. За даними слідства, диверсію на арсеналі у Балаклії могли здійснити цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата.