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Поліція відкрила провадження через погрози меру Білгород-Дністровського

Субота, 8 квітня 2017, 14:56

Між мером Білгород-Дністровського Одеської області і її заступником стався конфлікт, поліція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 (погроза вбивством).

Як пише місцеве видання "Аккерман" з посиланням на інформацію Білгород-Дністровського відділу поліції, 31 березня близько 21:50 до поліції звернулася мер міста Алла Гінак із заявою про те, що приблизно о 18:45, біля будівлі мерії, вона отримала від свого першого заступника Вадима Кесарчука загрозу фізичної розправи (він був зі зброєю).

Міський голова виходила з будівлі міськвиконкому та рухалася до свого автомобіля. Біля машини вона побачила Кесарчука, який підійшов до неї і почав погрожувати. Проігнорувавши його слова, Гінак сіла в свій автомобіль і побачила, як перший заступник взяв рушницю зі своєї машини, яка стоїть поруч. Потім до Кесарчука підійшов її водій, почав заспокоювати і відмовляти від здійснення задуманого. Через деякий час нападник сів у свою машину і поїхав.

У той же день ця заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Після виїзду на місце, слідчо-оперативна група отримала пояснення у Гінак, у її водія і Кесарчука.

"У діях першого заступника мера були виявлені ознаки кримінального правопорушення - відкрито кримінальне провадження за статтею 129 ч. 1 - погроза вбивством. У будинку нападника був проведений обшук і вилучено всю зброю, якою він володів (кожна з яких зареєстрована) на період досудового слідства", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 6-ти місяців до обмеження волі на строк до 2-х років.

У той же час, як пише "Думська", за чутками, конфлікт між чиновниками викликаний політичними розбіжностями.

Очевидець з оточення віце-мера стверджує, що конфлікт стався практично на порожньому місці.

"Охоронець мера побачив в машині Кесарчука травматичний пістолет і рушницю... Зброя зареєстрована, до речі. Він невдало пожартував: що, мовляв, вбивати приїхав? І взявся за ствол. Кесарчук брикнувся. Бійка. А Гінак прийняла це за спробу нападу", - говорить очевидець.

Теми: Одеська область
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