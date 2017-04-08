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Пентагон підозрює Росію у причетності до хімічної атаки в Сирії

Субота, 8 квітня 2017, 16:17

США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

Пентагон шукає докази, що російська влада знала або була причетна до нападу в провінції Ідліб, де в результаті атаки із застосуванням хімічної зброї загинули понад 80 осіб і десятки отримали поранення.

За словами чиновника, Пентагон також вивчає чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.

Представник Міноборони США зазначив, що за даними розвідки російський безпілотник пролетів над лікарнею в Ідлібі, куди доставляли постраждалих від хімічної атаки, і яку пізніше бомбив невідомий літак.

Зазначимо, що Росія заблокувала резолюцію ООН щодо проведення розслідування хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун.

Европейська правда

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Теми: СиріяРосіяСША
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