Під Маріуполем зійшов з рейок вантажний потяг

Між станціями Карань і Волноваха сталася аварія на залізниці: з рейок зійшов вантажний потяг, що прямував з Волновахи до Маріуполя.

Про це пишуть Новости Донбасса.

За словами очевидця, який опублікував фото в facebook, вантажний потяг, який рухався з боку Волновахи в сторону Маріуполя зійшов з рейок. Поїзди, що прямують з Маріуполя затрималися мінімум на одну годину. Так, пасажирський поїзд Маріуполь - Київ зробив непередбачену зупинку на станції Карань більш, ніж на годину.