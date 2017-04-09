Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Документ" знову не видає закордонні паспорти

Неділя, 9 квітня 2017, 11:42
Документ знову не видає закордонні паспорти

Державне підприємство "Документ" знову припинило оформленням та видачу закордонних паспортів.

Про це повідомив прес-секретар сервісного центру "Документ" Володимир Поліщук в ефірі каналу "112 Україна" в неділю.

За його словами, оформлення та видача закордонних паспортів здійснюються лише підрозділом Державної міграційної служби.

"У зв'язку з тим, що СБУ проводяться зараз слідчі дії, в минулий четвер після обіду робота з оформлення та видачі закордонних паспортів ДП "Документ" (це наші центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс"), а також центрами надання адміністративних послуг при райдержадміністраціях припинено. У п'ятницю до обіду ще вдалося якось поновити роботу, але все ж таки слідчі дії продовжуються, тому наразі керівництво Міграційної служби розмістило на своєму офіційному сайті інформацію про те, що поки що робота з видачі закордонних паспортів припинена", - сказав він.

Поліщук зазначив, що в Києві робота ДП "Документ" повинна відновитися у вівторок. Зараз спільно з управлінням спеціального зв'язку проводяться заходи щодо відновлення цієї роботи.

Після цього протягом тижня має бути відновлено видачу паспортів в інших регіонах.

"У вівторок є прогноз, що почнуть роботу центри надання адмінпослуг та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" (у Києві – ред.), і до наступного вівторка запрацюють всі центри обслуговування громадян в Україні, яких у нас зараз 26. Звичайно, центри надання адмінпослуг також будуть працювати. Почнеться відновлення роботи з Києва, потім решта великих міст, де теж дуже великий попит на закордонні паспорти, і далі менші міста", - розповів Поліщук.

Він також зазначив, що у п'ятницю до обіду в центрі "Паспортний сервіс" на бульварі Тараса Шевченка в Києві було майже втричі більше людей, ніж зазвичай.

Як повідомлялося, у четвер Державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток.

За словами прес-секретаря "Документу" Володимира Поліщука, в рамках кримінального провадження СБУ вилучила деяке обладнання комунікаційної компанії, яка забезпечує спецзв'язок.

У свою чергу речник СБУ Олену Гітлянську зазначила, що дії співробітників спецслужби "не могли призвести до блокування видачі біометричних паспортів".

Зранку п'ятниці ДП "Документ" у повному обсязі відновило свою роботу.

Українська правда

Теми: паспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
паспорт
Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: