Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд окупованого Криму продовжив арешт фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"

Неділя, 9 квітня 2017, 15:36
Суд окупованого Криму продовжив арешт фігурантам справи Хізб ут-Тахрір

Суд в окупованому Криму продовжив на місяць термін арешту фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це 9 квітня в коментарі Крим.Реалії заявив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

"Всім (фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - КР) на місяць продовжили арешт. Судове засідання проходило одночасно по всіх затриманих, всі четверо обвинувачених перебували в клітці. Звинувачення представило якісь оперативні дані, що на території (материкової - КР) України ці люди визнані політв'язнями. Сторона звинувачення стверджує, що це є підставою не відпускати їх, тому що Україна сприятиме переміщенню обвинувачених на свою територію", - заявив Курбедінов.

Адвокат додав, що "протягом трьох днів буде подана апеляційна скарга, після чого буде її розгляд у Верховному суді Криму".

Раніше повідомлялося, що суд проходив в закритому режимі і на нього не пустили нікого, крім адвокатів.

12 травня минулого року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною.

Теми: Кримполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: