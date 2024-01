Вибухи у Єгипті: 43 жертви, військових залучили до захисту інфраструктури

Внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Александрія і Танта загинули 43 особи.

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих урядовців.

Зокрема зазначається, що у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Також, як повідомляє AFP, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем ЗС країни, віддав наказав військовим долучитися до захисту "життєвоважливої інфраструктури" держави теракти у церквах.

