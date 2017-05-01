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У Миколаєві на травневі заборонили масові акції, в області встановили блокпости

Понеділок, 1 травня 2017, 09:38

Міськрада Миколаєва заборонила проводити в місті масові акції 1 і 2 травня.

Про це йдеться в рішенні від 29 квітня, повідомив у Facebook співробітник миколаївського міськвиконкому Андрій Єрмолаєв.

"З метою забезпечення громадського порядку на території міста Миколаєва під час травневих свят заборонити проведення масових заходів на території міста Миколаєва 1 і 2 травня 2017 року", - йдеться в рішенні.

У міськраді пояснили заборону профілактикою терактів і рекомендували начальникам обласних управлінь СБУ та Нацполіції вжити заходів і з посилення безпеки людей у громадських місцях.

Також на Миколаївщині напередодні травневих свят посилили заходи безпеки, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

"Напередодні травневих свят на Миколаївщині посилюємо заходи безпеки. Згідно рівня терористичної загрози, прийняв рішення і ввів в області режим попередження терактів та можливих нападів. Встановили блокпости", - зазначив очільник області.

В усіх містах Миколаївщини введено стан підвищеної бойової готовності.

Укрінформ

Теми: Миколаїв
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