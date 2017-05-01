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У Вінниці на пенсіонерів-мітингувальників накинулися молодики в масках

Понеділок, 1 травня 2017, 11:14

У Вінниці молодики у масках з громадської організації "С14" намагалися розігнати першотравневий мітинг представників лівих сил.

Вони скандували "Україна понад усе!" та "Комуняку на гілляку", передає Укрінформ.

Попри зусилля поліції відтіснити їх, вони увірвались у натовп літніх людей, які прийшли на мітинг, і почали видирати у них червоні прапори з написами "Союз лівих сил" та "Соціалісти".

Зав'язалася сутичка, яку правоохоронцям вдалося швидко припинити. Молодиків витіснили з натовпу і випровадили з Європейської площі, де відбулися ці події.

На мітинг, який проводиться за заявкою місцевого осередку Громадської організації "За майбутнє України", прийшло близько 70 осіб. Майже всі люди пенсійного віку. Серед мітингувальників постраждалих не зафіксовано.

Теми: Вінниця
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