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У Херсоні поліція двічі запобігла бійкам між лівими й націоналістами

Понеділок, 1 травня 2017, 13:58

У Херсоні на площі Героїв та у парку Слави поліція не допустила бійок між лівими, які зібралися там відзначити 1 травня, та представниками національно-патріотичних сил, які святкували 100-річчя Першого українського добровольчого полку імені Богдана Хмельницького.

Як повідомляє Укрінформ, на площі Героїв зібралися понад півсотні представників лівих сил, з червоними прапорами, транспарантами та гаслами проти підвищення тарифів і військових дій на Донбасі. У багатьох на одязі були червоні стрічки.

З іншого боку площі стояли понад 60 осіб - колишніх воїнів АТО, представників Правого сектору, інших національно-патріотичних організацій, які тримали державні прапори України, прапори Правого сектору та гасла на захист України та проти "Русского мира".

В якийсь момент супротивні сторони, які мітингували одночасно, перекрикуючи одні одного, зійшлися впритул і почали конфліктувати. Відразу ж у ситуацію втрутилася поліція, яка перебувала на площі у великій кількості, і припинила конфлікт.

 
Фото з Facebook Євгена Волкова

Через деякий час після цього мітинг лівих закінчився, і більшість його учасників залишили площу. Окремі ж представники лівих залишилися і вже мирно спілкувалися з представниками протилежної сторони.

Крім того, 1 травня ліві прийшли у Херсоні на ще один мітинг - у парку Слави біля пам'ятника Невідомому солдату. Тут зібралися загалом близько 150 осіб - представників лівих та національно-патріотичних сил. І тут також дійшло до бійки між ними, але теж оперативно втрутилася поліція та не допустила небезпечного загострення конфлікту.

Ліві сили також мали намір пройтися 1 травня маршем вулицями Херсона.

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонська областьакції
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