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У РФ заявили про виявлення каналу контрабанди зброї з України

Вівторок, 2 травня 2017, 14:06

Брянської митницею спільно з УФСБ Росії по Брянській області виявлено контрабандний канал з переміщення з України до РФ основних частин вогнепальної зброї, за допомогою міжнародних поштових відправлень.

 
Всі фото російської митниці

Про це повідомляє у вівторок Федеральна митна служба РФ.

У митниці відзначили, що встановлені три особи з числа громадян РФ (одержувачів посилок), причетні до контрабанди в Калузькій, Московській областях та м. Москва.

 

Вилучено 7 стволів від пістолетів і затвор гвинтівки "Маузер 98". Крім цього, в ході проведених обшуків було виявлено та вилучено частини зброї, боєприпаси, пристосування для зарядки патронів, пристосування для виготовлення боєприпасів.

Теми: Росіяконтрабандазброя
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