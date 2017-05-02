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Одеська поліція шукає "мінувальників" університетів і Будинку профспілок

Вівторок, 2 травня 2017, 15:19

При обстеженні територій двох університетів у м. Одесі будь-яких вибухонебезпечних речовин, пристроїв або предметів не виявлено.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Приймається рішення про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Поліцією вживаються заходи до встановлення особи та затримання зловмисника, який повідомив про замінування.

Також вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності особи, причетної до надання неправдивого повідомлення про замінування Будинку профспілок.

У поліції також повідомили, що затриманий за злісну непокору поліції при евакуації людей з Куликового поля є 57-річний житель м. Чорноморськ.

Як повідомлялося, в Одесі у вівторок проходять заходи з вшанування пам'яті загиблих 2 травня 2014 року.

Раніше з'явилися повідомлення про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського Національного політехнічного університету. Потім невідомий повідомив також про замінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим було проведено евакуацію громадян з Куликового поля для перевірки повідомлення. Один з громадян не захотів підкоритися вимогам працівників поліції, його було затримано.

Теми: Одесаполіція
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