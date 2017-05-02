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Поліція підсумувала Першотравень: 91 захід, без серйозних порушень безпеки

Вівторок, 2 травня 2017, 16:18

Участь у 91 масовому заході, що відбулися 1 травня в Україні, взяли понад 19,1 тис. осіб, масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку.

Про це повідомили у Нацполіції України 2 травня. 

За даними  НП, найбільш багатолюдними були заходи у Херсонській області та у Києві, де зафіксовано 6 та 3,5 тисячі осіб відповідно. 

Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 4,9 тисяч правоохоронців - 3,5 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисяч військовослужбовців Нацгвардії. 

"В цілому масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку, конфліктів між учасниками масових акцій у Вінниці та Харкові вдалося не допустити", - повідомили у поліції. 

Також в НП зазначили, що у Херсоні відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) за фактом пошкодження невідомими вікна офісу політсили та закидання у приміщення димових шашок. 

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