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Путін заявив, що Україна втратила шанс реалізувати "Мінськ"

Вівторок, 2 травня 2017, 17:11

Нинішня влада в Україні втратила шанс реалізувати "мінські угоди".

Про це, як повідомляє РІА Новости, 2 травня заявив президент РФ Володимир Путін за підсумком переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель. 

"Переконаний, що сьогоднішня київська влада втратила шанс реалізувати "мінські домовленості" тоді, коли у них були такі внутрішньополітичні можливості. Сьогодні ... можливості у верхнього політичного ешелону влади стали, м'яко кажучи, набагато скромніше в зв'язку з цілою низкою обставин, в тому числі через економічну, внутрішньополітичну ситуацію", -  заявив він.

Путін додав, що "попри це потрібно продовжувати зусилля саме в "нормандському форматі", в рамках діючих угод". 

"Ми перебуваємо у постійному контакті з іншими учасниками нормандського формату. Остання телефонна розмова в цьому форматі відбулася 17 квітня. Нормандська четвірка має й далі активно займатися врегулюванням української кризи. Робота у цьому форматі буде продовжена і після президентських виборів у Франції", - заявив Путін. 

"Ми погодилися, що серед головних завдань (виконання Мінська) має бути розведення сил і засобів сторін конфлікту, що дозволить повністю припинити обстріли, налагодити прямий діалог між Києвом і невизнаними республіками, законодавчо закріпити особливий статус регіонів і на цій основі провести там вибори", - додав він. 

При цьому Путін додав, що "Донбас від України ніхто не відокремлював, це робить за допомогою блокади сама українська влада". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінДонбас
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