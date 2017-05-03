Тіллерсон назвав розмову Трампа з Путіним конструктивною

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її детальною й конструктивною.

Про це він заявив під час виходу до преси перед офіційною зустріччю з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Державному департаменті США, передає Укрінформ.

"Це був дуже конструктивний дзвінок. Двоє президентів мали дуже й дуже позитивну розмову та дуже детальний обмін думками. Подивимось, що буде далі", - відповів глава зовнішньополітичного відомства США на єдине запитання, яке встигли поставити журналісти.

Як повідомлялось, Путін і Трамп обговорили координацію дій США і Росії у боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР та можливість організації зустрічі у прив'язці до саміту G20 на початку липня.