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Тіллерсон назвав розмову Трампа з Путіним конструктивною

Середа, 3 травня 2017, 01:26

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її детальною й конструктивною.

Про це він заявив під час виходу до преси перед офіційною зустріччю з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Державному департаменті США, передає Укрінформ.

"Це був дуже конструктивний дзвінок. Двоє президентів мали дуже й дуже позитивну розмову та дуже детальний обмін думками. Подивимось, що буде далі", - відповів глава зовнішньополітичного відомства США на єдине запитання, яке встигли поставити журналісти.

Як повідомлялось, Путін і Трамп обговорили координацію дій США і Росії у боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР та можливість організації зустрічі у прив'язці до саміту G20 на початку липня.

Теми: ТрампПутінСШАРосія
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