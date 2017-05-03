Доповідь HRW: Сирійський режим систематично застосовує хімзброю

Використання сирійським урядом хімічної зброї стало широко поширеним і систематичним.

Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

Правозахисники вказують, що недавня хіматака на Хан Шейхун провінції Ідліб, що викликала обурення міжнародної спільноти, не єдина в цьому році. Урядові військові літаки, скинули бомби з нервовими агентами принаймні чотири рази з 12 грудня, в тому числі в Хан Шейхун.

Деякі з атак, йдеться у доповіді, були вчинені для завдання серйозних страждань цивільному населенню і є злочином проти людяності.

Правозахисники нагадали, що після хімічної атаки в Гуті влітку 2013 року, Рада Безпеки ООН зажадала, щоб уряд Сирії знищив всі запаси і виробничі потужності хімічної зброї. У відповідь Сирія приєдналася до Конвенції про хімічну зброю у вересні 2013 р. В червні 2014 року Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оголосила, що вона вивезла задекларовану Сирією хімічну зброю з країни для знищення, хоча і продовжила перевіряти правильність і повноту сирійської декларації.

Але насправді, наголошується в доповіді, сирійський уряд використав вертольоти, для скидання саморобних боєприпасів, споряджених хлором, з квітня того ж року.

У той час як Конвенція про хімічну зброю не забороняє хлор, оскільки він має багато цивільних застосувань, конвенція забороняє його використання в якості зброї. Досі, в період з квітня 2014 року і до кінця 2016 року правозахисниками задокументовано 16 урядових атак з використанням саморобних боєприпасів, що містять хлор.

Число атак, про які повідомлялося в засобах масової інформації та соціальних медіа набагато вище. Розслідувачі ОЗХЗ знайшли достатньо доказів трьох нападів із застосуванням хлору в 2014 і 2015 роках, щоб зробити висновок, що відповідальність несе уряд.

Правозахисники опитали 60 осіб, які бачили атаку у Хан Шейхун і її наслідки та дослідили фотографії і відео уражень, які отримали жертви атаки.

"Human Rights Watch дослідила десятки наданих місцевими жителями фотографій і відеозаписів воронки від першої бомби. Місцеві жителі вважають, що це місце є джерелом хімічних речовин, оскільки ті, хто загинув, жили поблизу, а люди, які наближалися до нього, в тому числі, перші рятувальники, мали найсильніші симптоми хімічного впливу. На одній з перших фотографії воронки, зробленій рятувальниками, видно речовину, що нагадує рідину на асфальті. Це може свідчити про застосування бомби з зарином, який має рідку форму при кімнатній температурі", - йдеться в доповіді HRW.

У доповіді зазначено, що фотографії і відеозаписи уламків снарядів, що розірвалися в Хан-Шейхуні, свідчать про застосування в цьому місті авіабомб радянського виробництва, розроблених спеціально для доставки зарину.

HRW вказує, що зелена фарба, яку видно на уламках, широко використовується на заводах з виробництва зброї для маркування хімічної зброї. KhAB-250, наприклад, одна з двох бомб радянського виробництва, спеціально призначених для доставки зарину з бойового літака, має дві зелені смуги. Круглий об'єкт, який видно на фотографіях кратера, схожий на кришку, що закриває отвір для заповнення бомби.