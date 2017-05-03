Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС Молдови визнав незаконним перебування російських військ у Придністров'ї

Середа, 3 травня 2017, 03:54

Судді конституційного суду Молдови відзначили, що близько 11 відсотків території країни є окупованими, а російська армія не виведена з Придністровського регіону.

Про це пише DW.com.

Таким чином, конституційний суд Молдови, визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству. У той же час судді відзначили, що "близько 11 відсотків території Молдови є окупованими, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону".

Конституційний суд також дійшов висновку, що "принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови в миротворчих операціях та військових навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни".

Два роки тому в Конституційний суд звернулася Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російських військ на території Придністров'я.

Теми: МолдоваРосіяПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: