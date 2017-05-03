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В Україні з наступного тижня прогнозують похолодання

Середа, 3 травня 2017, 14:17

З понеділка, 8 травня, прогнозують суттєве похолодання - до +8-13 градусів.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Кому зараз холодно, то й не знаю, як сказати, що з понеділка, 8 травня, в Україну заходить суттєвіше похолодання. До +8+13 градусів. Тому грійтеся вже теперішнім сонцем та теплом, бо потім доведеться грітися знову теплішими речами та дружньою домашньою чи кафешною атмосферою", - написала Діденко.

При цьому є велика ймовірність того, що у день відкриття Євробачення впаде дощ.

Завтра ж, 4 травня, майже на всій території країни буде сонячна погода. Лише на заході місцями пройдуть короткочасні дощі.

Найпрохолодніше буде на півночі та північному заході: вдень +11-17 градусів. Найтеплішим буде південь України (Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Крим) - +20-26 градусів.

На решті території +14-20 градусів.

На західну частину країни насуне вологий масив з Польщі. Тому місцями випадуть короткочасні дощі.

У Києві завтра буде сонячно, максимальна температура повітря - +18-20 градусів.

Ранки та ночі досі залишатимуться холодними.

Українська правда

Теми: погода
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