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Інтерпол дійсно припинив розшук Януковича – поліція

Середа, 3 травня 2017, 18:31

Українське національне бюро Інтерполу підтверджує, що міжнародна організація припинила розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

За його словами, відповідна інформація надійшла до нацбюро від Комісії з контролю за файлами Інтерполу. Він додав, що ця комісія також зобов'язала Генеральний секретаріат Інтерполу видалити з бази розшуку Віктора Януковича та усю інформацію стосовно його сина Олександра.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу щодо Януковича, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Стосовно причин таких дій Інтерполу речник поліції зазначив, що це можуть коментувати тільки в ГПУ.

Раніше прес-секретар Януковича Юрій Кірасір заявив, що Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичІнтерполрозшук
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