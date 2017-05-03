Горбатюк: Рішення Інтерполу по Януковичу буде оскаржуватись

Рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку екс-президента Віктора Януковича буде оскаржене.

Про це заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє прес-служба ГПУ.

Горбатюк підтвердив, що Комісією з контролю за файлами Інтерполу на сесії в період 27 лютого 3 березня 2017 року прийнято рішення про видалення файлів Інтерполу щодо червоної картки розшуку, тобто про зняття з міжнародного розшуку підозрюваного Віктора Януковича.

Горбатюк повідомив, що інформація з цього приводу надійшла до правоохоронних органів України наприкінці квітня 2017 року.

"Органи Інтерполу попередили про конфіденційність наданої інформації і що вона не підлягає розголошенню", - зазначив Горбатюк.

Водночас, за його словами, прийняття такого рішення мотивоване саме наявними недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.

На сьогоднішній день висновки Інтерполу опрацьовуються, за наслідками чого буде прийняте рішення щодо подальших дій і, зокрема, можливого внесення змін до діючого законодавства.

Горбатюк підкреслив, що "зняття з міжнародного розшуку Януковича відбулося не з причин недоліків слідства чи допущених порушень слідчими органами".

Він також повідомив, що відповідне рішення буде оскаржене.

"На мою думку, рішення пропрацьовується, ми маємо зробити висновки, як діяти: оскаржувати це рішення і вносити зміни до законодавства, дослухаючись до умов Інтерполу", - сказав він.

Як відомо, на запит слідчих Генеральної прокуратури України Інтерпол оголосив колишнього Президента України В.Януковича у розшук у кримінальному провадженні за його підозрою у розтраті коштів, виділених на будівництво телекомунікаційної лінії спеціального зв’язку під час приватизації ВАТ "Укртелеком".

3-ього травня стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича, а також його сина Олександра.

Оксана Коваленко, УП