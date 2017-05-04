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Український військовий хотів підірвати себе, щоб не здатись в полон – АТО

Четвер, 4 травня 2017, 13:02
Український військовий хотів підірвати себе, щоб не здатись в полон – АТО

Штаб АТО уточнив дані щодо загиблих 1 травня: з української сторони загинуло 3 військових та ще 4 отримали поранення.

 Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

Він повідомив, що 1 травня після 17 години група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське.

"Унаслідок цього обстрілу серед бійців з’явилися поранені. Під час евакуації пораненого троє загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити у полон", - заявив Мотузяник.

Згодом, увечері, у коментарі Українській правді речник Міноборони уточнив, що військовий не встиг підірвати себе, бо помер від отриманих раніше поранень.

Українська сторона докладає зусиль для повернення тіл.

"1 травня втрати української армії склали: 3 загиблих і 4 поранено, з них 3 загиблих і 3  поранених припадають саме на селище Луганське", - сказав Мотузяник під час брифінгу.

Говорячи про дані на 4 травня, Мотузяник підтвердив, що за минулу добу загиблих немає, однак 9 бійців поранено.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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