Порошенко позбавив громадянства не тільки Артеменка, а й Сашу Боровика

Президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка та депутата Одеської міської ради Олександра Боровика.

Фото відповідного указу на своїй сторінці в Facebook оприлюднив народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько.

Указ датовано 29 квітня. У ньому зазначається, що відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України (президент приймає рішення про позбавлення громадянства – УП) та статей 17 і 19 закону України про громадянство, зазначені особи позбавляються громадянства України.

Крім Артеменка і Боровика український паспорт втратили Денис Новгородський, Лілія Юзич та Оксана Нусс.

Як відомо, стаття 17 і 19 закону України про громадянство визначають підстави для позбавлення громадянства України, серед яких є громадянство іншої країни.

Саша Боровик має громадянство Німеччини. А нардеп Артеменко зізнавався, що має громадянство Канади.

Українська правда