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Радіо Свобода оприлюднило відео вибуху автомобіля ОБСЄ

Четвер, 4 травня 2017, 17:34

У мережі оприлюднено відео, де зафіксовано момент, коли під час проїзду транспортного засобу, що перевозив спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній угрупованню "ЛНР" території Луганської області, вибухнула придорожня бомба.

Запис опублікований на сайті Радіо Свобода.

Відео, зняте із північного боку від місця інциденту, показує дві машини місії ОБСЄ за кілька секунд до вибуху, потім камеру струшує – і зображення розфокусовується, після чого видно густий чорний дим.

За інформацією кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера, запис редакція отримала від "джерела з української сторони".

Згідно з його даними, дорога, де трапився вибух, рідко використовується цивільними через близькість до лінії зіткнення, але у розширеній версії відео видно ще третю неідентифіковану машину, яка проїжджає цією дорогою через 9 хвилин у напрямку вибуху.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили 28 квітня, що, на їхню думку, підрив автомобіля ОБСЄ на непідконтрольній українській владі території Луганщини не був нещасним випадком, міну заклали навмисно.

Зранку 23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням "ЛНР" частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський фельдшер Джозеф Стоун – перший член місії ОБСЄ, що помер за три роки збройного конфлікту на території України.

Окрім того, тоді ж були госпіталізовані ще двоє членів патруля місії – громадяни Німеччини та Чехії.

В угрупованні "ЛНР" звинуватили у підриві автомобіля ОБСЄ "підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу".

Натомість у Міністерстві закордонних справ України вважають, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі є спробою Москви і підтримуваних нею бойовиків залякати спостерігачів. Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як теракт.

Теми: ОБСЄ
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