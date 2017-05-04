ГПУ: Київ направляв запит Ізраїлю про передачу Ставицького

Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Запит спрямовувався, у нас є офіційне підтвердження отримання цього запиту", - сказав він.

Єнін додав, що у Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув.

"Відповідно ми звертаємося до суду з клопотанням про отримання дозволу на застосування спеціальної процедури заочного засудження. Після цього - оголошення вироку і застосування інших процедур з метою повернення цієї людини в Україну", - сказав він.

24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.

На сайті Інтерполу 4 серпня з'явилася інформація, що Ставицький оголошений в розшук по лінії цієї організації. Згідно з інформацією, Україна розшукує екс-міністра за звинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У січні 2016 року Суд Євросоюзу в Люксембурзі виніс рішення про "розморожування" всіх заарештованих ЄС активів екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова і його сина Олексія, а також українських чиновників часів президента України Віктора Януковича - екс-віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Ставицького.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що Ставицький був у Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У січні 2017 року керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя повідомив, що Ставицький, за даними Інтерполу, перебуває, швидше за все, в Ізраїлі, його розшук активний.

4 травня 2017 року адвокат Юрій Іващенко повідомив, що Інтерпол ухвалив рішення про припинення міжнародного розшуку Ставицького.

Інтерфакс-Україна