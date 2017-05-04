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ГПУ: Київ направляв запит Ізраїлю про передачу Ставицького

Четвер, 4 травня 2017, 22:45

Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Запит спрямовувався, у нас є офіційне підтвердження отримання цього запиту", - сказав він.

Єнін додав, що у Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув.

"Відповідно ми звертаємося до суду з клопотанням про отримання дозволу на застосування спеціальної процедури заочного засудження. Після цього - оголошення вироку і застосування інших процедур з метою повернення цієї людини в Україну", - сказав він.

24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.

На сайті Інтерполу 4 серпня з'явилася інформація, що Ставицький оголошений в розшук по лінії цієї організації. Згідно з інформацією, Україна розшукує екс-міністра за звинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У січні 2016 року Суд Євросоюзу в Люксембурзі виніс рішення про "розморожування" всіх заарештованих ЄС активів екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова і його сина Олексія, а також українських чиновників часів президента України Віктора Януковича - екс-віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Ставицького.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що Ставицький був у Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У січні 2017 року керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя повідомив, що Ставицький, за даними Інтерполу, перебуває, швидше за все, в Ізраїлі, його розшук активний.

4 травня 2017 року адвокат Юрій Іващенко повідомив, що Інтерпол ухвалив рішення про припинення міжнародного розшуку Ставицького.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураСтавицький
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