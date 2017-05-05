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Бойовики обстріляли Красногорівку – поранили жінку

П'ятниця, 5 травня 2017, 13:50

Бойовики 5 травня обстріляли Красногорівку Донецької області, внаслідок чого поранили жінку та пошкодили будинок.

Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За його даними, після опівдня бойовики обстріляли район міської лікарні – розбили декілька вікон будівлі. Також пошкодження зазнав нежитловий приватний будинок на вулиці Грушевського.

Крім того, під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька, 1960 року народження, – її госпіталізували, повідомив Аброськін.

Згодом прес-центр штабу АТО уточнив, що, за попередньої інформацією, околиці Красногорівки обстрілювали з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів.

Особі, яка отримала мінно-вибухову травму та непроникаюче осколкове поранення, у Мар’їнській лікарні надали медичну допомогу – стан її здоров’я задовільний.

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: ДонбасАТОбойові діїДонецька область
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