Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ закрила в'їзд в Україну Стівену Сігалу на 5 років

П'ятниця, 5 травня 2017, 18:14
СБУ закрила в'їзд в Україну Стівену Сігалу на 5 років

Голлівудському акторові Стівену Сігалу, який є другом президента Росії Володимира Путіна, заборонений в'їзд в Україну.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит "Апострофа", оприлюдненому 5 травня.

"Користуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та статтею 7 Закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", – підкреслили в СБУ.

Там також нагадали, що рішення про заборону в'їзду в Україну приймається в разі, якщо є достатньо інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт скоєння нею (особистістю - ред.) суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його здійснення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення і розкриття якого відноситься до компетенції СБУ.

Як відомо, Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала в листопаді 2016 року.

Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму та неодноразово відвідував РФ за останні кілька років.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: