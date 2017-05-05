СБУ закрила в'їзд в Україну Стівену Сігалу на 5 років

Голлівудському акторові Стівену Сігалу, який є другом президента Росії Володимира Путіна, заборонений в'їзд в Україну.



Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит "Апострофа", оприлюдненому 5 травня.



"Користуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та статтею 7 Закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", – підкреслили в СБУ.



Там також нагадали, що рішення про заборону в'їзду в Україну приймається в разі, якщо є достатньо інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт скоєння нею (особистістю - ред.) суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його здійснення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення і розкриття якого відноситься до компетенції СБУ.

Як відомо, Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала в листопаді 2016 року.

Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму та неодноразово відвідував РФ за останні кілька років.