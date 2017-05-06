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Корабель РФ намагався захопити український катер

Субота, 6 травня 2017, 00:54
Корабель РФ намагався захопити український катер

У Чорному морі російський корабель спробував захопити український рятувальний катер.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"24 квітня 2017 року під час проведення рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська, штатних навчань російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катеру. Команда українського катера не допустила захоплення судна", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кораблі РФ, які базуються в анексованому Криму, наблизилися до українського катера і вийшли в ефір з вимогою "застопорить ход и лечь в дрейф".

Команда українського катера відмовилася виконувати протиправні вимоги, зазначивши, що катер знаходиться в територіальних водах України, після чого взяла курс на Скадовськ.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що екіпаж рятувального катера буде нагороджений за професіоналізм.

Теми: МінінфраструктуриУкраїнаРосія
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