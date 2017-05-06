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Хакери викрали велику частину листів штабу Макрона

Субота, 6 травня 2017, 02:02

Хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю велику частину електронних листів штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Reuters.

Користувач під ніком Emleaks виклав на файлообмінник Pastebin близько 9 гігабайт викрадених листів.

Рух Макрона "Вперед!" підтвердив, що їх зламали.

"Рух Вперед!" став жертвою масштабного і скоординованого злому..., що призвело до поширення в соціальних мережах різної внутрішньої інформації", - йдеться в заяві.

Співробітник міністерства внутрішніх справ Франції відмовився від коментарів.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня. За пост президента боротимуться кандидат від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон. Відповідно до соцопитувань, на виборах переможе Макрон.

Теми: Франціявибори
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