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Бойовики віддали тіла трьох українських військових - штаб

Субота, 6 травня 2017, 12:36

Тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію. 

Про це 6 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"В рамках гуманітарного проекту "Евакуація 200", на підконтрольну Україні територію повернено тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги", - повідомили у штабі. 

Процедура щодо повернення тіл розпочалася одразу після підтвердження факту загибелі бійців.

"Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, про загибель трьох військових у штабі АТО повідомили 3 травня. 

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Теми: АТОДонбас
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