Кличко відкрив оновлену Поштову площу і дав "рецепт" двійні

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після реконструкції наземну пішохідну частину Поштової площі, де також встановлена скульптурна композиція, яка символізує засновників столиці.

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Як повідомляє прес-служба КМДА, на верхній частині пішохідної зони Поштової площі, яка виходить на Володимирський узвіз, міський голова відкрив скульптурну композицію авторства київського митця Володимира Журавля. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки, прообрази Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либіді – які запускають паперові кораблики Дніпром.

Діти граються корабликами на карті міста. На карті позначені цікаві для туристів місця: пам’ятники, церкви, парки тощо. По периметру можна прочитати українською й англійською фрагмент з "Повісті временних літ" Нестора-літописця про заснування Києва.

Кличко зазначив, що після відкриття "дитячого" пам’ятника у столиці може з’явитися нова традиція для молодят, які хочуть дитину конкретної статі: приїхати на Поштову та потерти фігурку хлопчика або дівчинки.

"Якщо потерти одночасно двох хлопчиків, то точно буде двійня", – пожартував мер.

На Поштовій площі розширили прогулянкову зону та облаштували крім центрального прохід з тротуарної частини Володимирського узвозу через новий оглядовий майданчик.

На площі вже працює фонтан, облаштовані клумби та газони, висаджені молоді дерева.

До Поштової площі Кличко спустився фунікулером. Біля верхнього виходу мер оглянув першу встановлену в Києві автоматичну вбиральню. Вона стилізована під старовинну тумбу для афіш і не псує зовнішнього вигляду міста. Втілювати проект допомагають французькі фахівці.

Всередині кабіна повністю автоматизована. Після використання унітаз та підлога дезінфікуються, щоб прийняти наступного відвідувача. Цей процес займає одну хвилину. Вартість послуги складає 1 гривню, яка йтиме на оплату комунальних послуг.

До кінця року у столиці планують встановити 10 таких кабін. На їх встановлення місто не витрачатиме жодної копійки, оскільки це інвестиційний проект, зазначили в прес-службі.

За словами представника інвестора, витрати на встановлення компенсують за рахунок розміщення реклами на вбиральні.