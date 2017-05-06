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Військовий 54 ОМБр покінчив життя самогубством

Субота, 6 травня 2017, 22:18

Військовий 54 окремої механізованої бригади ЗСУ в суботу покінчив життя самогубством.

Про це йдеться у повідомленні бригади в Facebook.

Зазначається, що за фактом смерті військовослужбовця 1977 року народження розпочато службове розслідування.

"За попередніми даними, причиною самогубства стали сімейні обставини", - зазначили в 54 ОМБр.

54 ОМБр брала участь у боях на Світлодарській дузі, після чого в квітні цього року була виведена на Чугуївський полігон (Харківська область).

Теми: АТО
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