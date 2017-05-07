У Великій Британії покажуть фільм про Сенцова
У Великій Британії анонсують показ фільму "Процес" про українського режисера Олега Сенцова в рамках кінофестиваля Sheffield Doc/Fest.
Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на офіційну сторінку фестиваля.
"У 2014 році українського активіста і кінорежисера Олега Сенцова судили за нібито планування терористичного акту у Криму. Хоча свідчення проти нього були помилковими, було зрозуміло, що його справа не отримає справедливого суду", - йдеться на сайті британського фестивалю.
Повідомляється, що показ відбудеться 10 червня о 15:30 за місцевим часом.
Як відомо, українському режисеру Олегу Сенцову, незаконно ув'язненому Росією, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".
25 березня 2017 року на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму "Процес" про Сенцова.
На початку квітня "Процес" вийшов в український прокат, картину показали у кінотеатрах Києва, Вінниці, Запоріжжя, Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова.