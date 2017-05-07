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У Великій Британії покажуть фільм про Сенцова

Неділя, 7 травня 2017, 22:41

У Великій Британії анонсують показ фільму "Процес" про українського режисера Олега Сенцова в рамках кінофестиваля Sheffield Doc/Fest. 

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на офіційну сторінку фестиваля. 

"У 2014 році українського активіста і кінорежисера Олега Сенцова судили за нібито планування терористичного акту у Криму. Хоча свідчення проти нього були помилковими, було зрозуміло, що його справа не отримає справедливого суду", - йдеться на сайті британського фестивалю.

Повідомляється, що показ відбудеться 10 червня о 15:30 за місцевим часом.

Як відомо, українському режисеру Олегу Сенцову, незаконно ув'язненому Росією, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

25 березня 2017 року на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму "Процес" про Сенцова. 

На початку квітня "Процес" вийшов в український прокат, картину показали у кінотеатрах Києва, Вінниці, Запоріжжя, Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова.

Теми: Сенцовкіно
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